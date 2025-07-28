Мигицко о самом популярном клубе: «Зенит» — народная команда, у которой огромная армия болельщиков не только в Питере»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Народный артист России Сергей Мигицко ответил «СЭ» на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Зенит» популярнее «Спартака». «Зенит» — народная команда, у которой огромная армия болельщиков не только в Питере. Я в силу своей профессии часто езжу по стране, бываю в разных краях. Очень много людей интересуются «Зенитом», болеют за них. Просят рассказать, как дела у клуба. Так что, я считаю, что питерский клуб популярнее московского», — сказал Мигицко «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.