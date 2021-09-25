Наумов: «Об окончании карьеры Семина рано говорить. Он даст фору молодым!»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» уход Юрия Семина с поста главного тренера «Ростова».
«Можно сказать, что в «Ростове» у Семина не получилось, — сказал Наумов «СЭ». — Еще продали всех лидеров. Юрий Павлович просто не знал, что команда находится в таком тяжелом состоянии. И он, наверное, думал, что ему дадут время. Быстро ведь ничего не делается. Я не хочу верить, что Семин завершит карьеру. Я уверен, что если будет хорошее предложение, то Семин продолжит работать. Об окончании карьеры рано говорить. Он даст фору молодым!»
74-летний Семин возглавил «Ростов» 4 августа 2021 года, подписав двухлетний контракт.
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