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Матео Кассьерра: «Хотел забить «Крыльям», но рад победе «Зенита»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрий Горшков и Матео Кассьерра.
Фото Global Look Press

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра в интервью «СЭ» прокомментировал итог матча 2-го тура премьер-лиги, в котором его команда обыграла «Крылья Советов» (3:0).

— Матео, ты в команде уже почти месяц, в пятницу впервые сыграл за «Зенит» в основе. Чем запомнились первые дни?

— С первого дня чувствую себя в «Зените» как дома. Ко мне отлично относятся все партнеры по команде, включая Вильмара Барриоса и бразильцев. Я сразу стал своим в коллективе, и с каждым днем взаимоотношения с одноклубниками все лучше и лучше.

— Ты больше рад, что команда разгромила «Крылья Советов», или расстроен, что не забил?

— В первую очередь я очень рад тому, что мы одержали победу. Да, я очень хотел забить в этом матче, но ничего страшного. Самое важное — три очка. Сейчас уже мы думаем о следующей игре.

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Матео Кассьерра
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Оренбург
 - : -
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 - : -
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 2
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