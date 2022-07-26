Матео Кассьерра: «Хотел забить «Крыльям», но рад победе «Зенита»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра в интервью «СЭ» прокомментировал итог матча 2-го тура премьер-лиги, в котором его команда обыграла «Крылья Советов» (3:0).

— Матео, ты в команде уже почти месяц, в пятницу впервые сыграл за «Зенит» в основе. Чем запомнились первые дни?

— С первого дня чувствую себя в «Зените» как дома. Ко мне отлично относятся все партнеры по команде, включая Вильмара Барриоса и бразильцев. Я сразу стал своим в коллективе, и с каждым днем взаимоотношения с одноклубниками все лучше и лучше.

— Ты больше рад, что команда разгромила «Крылья Советов», или расстроен, что не забил?

— В первую очередь я очень рад тому, что мы одержали победу. Да, я очень хотел забить в этом матче, но ничего страшного. Самое важное — три очка. Сейчас уже мы думаем о следующей игре.