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Едвай: «У меня есть яйца и характер, чтобы не поступать, как Варела»

Едвай заявил, что не собирается сбегать из «Локомотива» по примеру игрока «Динамо» Варелы
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Тин Едвай.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай заявил, что не собирается уходить из клуба или втайне покидать его, как сделал футболист «Динамо» Гильермо Варела.

По информации «СЭ», защитник Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

В понедельник он вернулся на базу «Динамо» в Новогорске, чтобы собрать вещи и улететь в Бразилию.

«У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить, как он. Клуб поверил в меня и дал возможность играть. Я не предам команду, как ее и не предаст наш тренерский штаб и руководство, ведь они до сих пор здесь. В меня верят и на меня рассчитывают, я не уйду, так не поступлю. Я останусь с клубом и в плохие, и в хорошие времена», — приводит «РБ Спорт» слова Едвая.

Едвай перешел в «Локомотив» из «Байера» в июле 2021 года. За все время он забил 2 гола в 27 матчах за московскую команду.

Контракт 26-летнего хорвата действует до конца июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tin-edvaj-u-menya-est-yajtsa-i-harakter-chtoby-ne-postupit-kak-varela/
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