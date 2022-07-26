Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

Матео Кассьерра: «Надеюсь, бан с российских клубов снимут как можно раньше»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матео Кассьерра.
Фото Global Look Press

Нападающий «Зенита» Матео Кассьера выразил надежду, что санкции со стороны УЕФА и ФИФА по отношению к российскому футболу скоро будут сняты.

— Россия лишена еврокубков. Вендел, Малком, Клаудиньо — все считают, что футболисты ни в чем не виноваты и должны играть в Лиге чемпионов. Как ты считаешь, этот бан справедлив?

— Сложно высказывать свои мысли на этот счет. Есть процессы, которые происходят на уровне высшего руководства. Нам очень жаль, что такой возможности у нас нет. Конечно, одной из причин перехода в «Зенит» для меня было то, что клуб всегда борется за чемпионство, а соответственно и за места в еврокубках. Надеюсь, этот бан снимут как можно раньше и уже в следующем сезоне мы получим возможность сыграть в Лиге чемпионов. Но нам надо делать все, чтобы пробиться туда.

Матео Кассьерра. Матео Кассьерра: «В Колумбии видел перестрелки. На моих глазах гибли люди»

Матео Кассьерра
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Российские судьи опять погрязли в скандалах. Прошло всего два тура РПЛ, а против арбитров ополчились все
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
«Мотивации бить рекорды мира нет». Нашего чемпиона Колесникова не вдохновляют «альтернативные» старты
Сальников о перспективах плавания: «Как только меняется политическая ситуация, мы сразу возвращаемся»
Дасаев о легионерах в РПЛ: «Можем покупать хороших игроков, а не посредственностей, как сейчас»
Гагнидзе — о поступке Варелы: «Для меня это не странный поступок. Я не злюсь на него»
Кристиан Нобоа считает, что в следующем году российские клубы вернут в еврокубки
Семин — о Вареле: «Что бы легионеры ни говорили, будет хорошее предложение — они уедут из России»
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
ЦСКА зовет брата Пруцева и капитана «Партизана», Шомуродов уйдет от Моуринью
Матео Кассьерра: «В «Сочи» обсуждали матчи «Зенита» и «Спартака» с одноклубниками, это главные клубы России»
Матео Кассьерра: «Когда нам сообщили, что Нури никогда не встанет с кровати, мы были шокированы»
Кассьерра рассказал, почему никогда не пил алкогольные напитки
В «Химках» рассказали о стратегии развития клуба
Член наблюдательного совета «Химок»: «В этом сезоне мы хотим закрепиться в десятке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матео Кассьерра: «В «Сочи» обсуждали матчи «Зенита» и «Спартака» с одноклубниками, это главные клубы России»

Матео Кассьерра: «Хотел забить «Крыльям», но рад победе «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости