Матео Кассьерра: «Надеюсь, бан с российских клубов снимут как можно раньше»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьера выразил надежду, что санкции со стороны УЕФА и ФИФА по отношению к российскому футболу скоро будут сняты.

— Россия лишена еврокубков. Вендел, Малком, Клаудиньо — все считают, что футболисты ни в чем не виноваты и должны играть в Лиге чемпионов. Как ты считаешь, этот бан справедлив?

— Сложно высказывать свои мысли на этот счет. Есть процессы, которые происходят на уровне высшего руководства. Нам очень жаль, что такой возможности у нас нет. Конечно, одной из причин перехода в «Зенит» для меня было то, что клуб всегда борется за чемпионство, а соответственно и за места в еврокубках. Надеюсь, этот бан снимут как можно раньше и уже в следующем сезоне мы получим возможность сыграть в Лиге чемпионов. Но нам надо делать все, чтобы пробиться туда.