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Матео Кассьерра: «В Колумбии видел перестрелки. Под огонь могли попасть обычные люди»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матео Кассьерра.
Фото Global Look Press

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, с чем сталкивался во время жизни в Колумбии.

— Барриос рассказывал, что у него было тяжелое детство. Он видел и слышал, как кто-то стрелял. Было ли твое детство похожим?

— Мое детство тоже простым не назовешь. Я же родился не в большом городе, а в деревне. В Барбакоасе хватало жестокости на улицах.

— Что ты имеешь в виду?

— Скажем так, вокруг было очень много плохих людей, которые обладали авторитетом и властью, которой сами себя наделили. Они устанавливали свои правила и порой даже решали, кому жить, а кому нет. Но высокая преступность была не единственной проблемой Барбакоаса. Он находится очень далеко от ближайшего крупного города, из-за этого моей семье было тяжело доставать какие-то продукты. А если кому-то становилось плохо, то больного приходилось везти в больницу несколько часов на автобусе по убитым дорогам.

— Ты был свидетелем стрельбы или убийств?

— Да, я видел перестрелки. На моих глазах гибли люди, в том числе невинные. Когда происходили разборки между бандами, под перекрестный огонь могли случайно попасть обычные люди. Конечно, это ужасно. Но, к счастью, все это осталось в прошлом. Сейчас ситуация в Барбакоасе чуть лучше.

— Тебе самому было страшно за свою жизнь?

— Когда я переехал в Кали, поселился в неблагополучном районе. И сейчас я понимаю, что было совсем не безопасно выходить из дома ранним утром. А мне приходилось это делать. Дело в том, что тренировки часто начинались в 7-8 утра. А я жил очень далеко от тренировочной базы «Депортиво Кали» — в двух с половиной часах езды на автобусе. Поэтому я часто выходил из дома в 3.30 или 4 утра совсем один. А в это время многие опасные люди заканчивали свои ночные дела, и был риск с ними столкнуться. Кто знает, что могло бы произойти.

Матео Кассьерра. Матео Кассьерра: «В Колумбии видел перестрелки. На моих глазах гибли люди»
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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