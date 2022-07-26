Матео Кассьерра: «В Колумбии видел перестрелки. Под огонь могли попасть обычные люди»
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, с чем сталкивался во время жизни в Колумбии.
— Барриос рассказывал, что у него было тяжелое детство. Он видел и слышал, как кто-то стрелял. Было ли твое детство похожим?
— Мое детство тоже простым не назовешь. Я же родился не в большом городе, а в деревне. В Барбакоасе хватало жестокости на улицах.
— Что ты имеешь в виду?
— Скажем так, вокруг было очень много плохих людей, которые обладали авторитетом и властью, которой сами себя наделили. Они устанавливали свои правила и порой даже решали, кому жить, а кому нет. Но высокая преступность была не единственной проблемой Барбакоаса. Он находится очень далеко от ближайшего крупного города, из-за этого моей семье было тяжело доставать какие-то продукты. А если кому-то становилось плохо, то больного приходилось везти в больницу несколько часов на автобусе по убитым дорогам.
— Ты был свидетелем стрельбы или убийств?
— Да, я видел перестрелки. На моих глазах гибли люди, в том числе невинные. Когда происходили разборки между бандами, под перекрестный огонь могли случайно попасть обычные люди. Конечно, это ужасно. Но, к счастью, все это осталось в прошлом. Сейчас ситуация в Барбакоасе чуть лучше.
— Тебе самому было страшно за свою жизнь?
— Когда я переехал в Кали, поселился в неблагополучном районе. И сейчас я понимаю, что было совсем не безопасно выходить из дома ранним утром. А мне приходилось это делать. Дело в том, что тренировки часто начинались в 7-8 утра. А я жил очень далеко от тренировочной базы «Депортиво Кали» — в двух с половиной часах езды на автобусе. Поэтому я часто выходил из дома в 3.30 или 4 утра совсем один. А в это время многие опасные люди заканчивали свои ночные дела, и был риск с ними столкнуться. Кто знает, что могло бы произойти.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1