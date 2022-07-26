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Матео Кассьерра: «Если Нобоа перейдет в «Зенит», то это будет хорошо»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что был бы рад переходу полузащитника Кристиана Нобоа из «Сочи» в питерский клуб.

— Общался ли ты с Кристианом Нобоа о «Зените» перед переходом?

— Непосредственно перед трансфером — нет. Однако тема «Зенита» постоянно всплывала в разговорах, когда я играл вместе с ним в «Сочи». Кристиан всегда тепло отзывался о «Зените» и говорил, что это лучший клуб в его жизни.

— Нобоа недавно сказал, что Сергей Семак летом звал его в «Зенит». Ты бы хотел видеть его в команде?

— Решение о его переходе принимать не мне. Я могу лишь сказать, что Нобоа — качественный футболист, настоящий профессионал. Если обстоятельства сложатся и он перейдет, то это будет хорошо для команды.

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Кристиан Нобоа
Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Сочи
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Матео Кассьерра: «В Колумбии видел перестрелки. Под огонь могли попасть обычные люди»
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