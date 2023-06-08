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Сегодня, 00:30

Малком: «Из-за сюжета матча со «Спартаком» это золото — самое ценное для меня»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Малком и легендарный фотограф «Зенита» Вячеслав Евдокимов.
Фото ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» признался, что это для него очень ценное чемпионство, так как оно было завоевано в матче со «Спартаком» в 26-м туре (3:2).

— Андрей Мостовой сказал, что для него это самое эмоциональное чемпионство из-за сумасшедшей победы над «Спартаком». А для тебя это самое ценное золото?

— Безусловно, нет никаких сомнений. Для меня это тоже самый ценный титул из-за сюжета матча против «Спартака» и самого факта того, что золото добыто в матче с ним. Мы взяли десятое чемпионство, получили вторую звезду, а я стал лучшим игроком чемпионата — это очень круто! У меня даже нет слов, чтобы полностью описать все свои эмоции от титула. Футбольная Россия сегодня в цветах «Зенита» — сине-бело-голубая!

— Для команды имело значение выиграть золото конкретно после матча со «Спартаком»? Вы настраивались на ту игру как-то особенно?

— Была задача обязательно выиграть золото, а желательно как можно скорее. Просто так совпало, что чемпионский матч выпал на «Спартак». На него и так настраиваться не нужно, а тут игра была вдвойне важна, поэтому настрой был запредельным.

— В какой момент сезона ты понял, что титул уже не упустите?

— Я с первого тура это понимал. Да, в том матче мы не смогли победить «Химки», но все равно здорово играли. Уже тогда я чувствовал, что мы сотворим историю. Вторая звезда — это сама по себе громадная мотивация, и я уверен, что каждый из футболистов «Зенита» серьезно относился к этой задаче.

Малком. «Россия — сине-бело-голубая!» Малком: интервью лучшего футболиста РПЛ

«СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2022/23 и определил лучшего футболиста в чемпионате России — им стал форвард «Зенита» Малком.

26-летний Малком забил 23 мяча в 27 матчах чемпионата и стал лучшим бомбардиром турнира, также на его счету 7 голевых передач. Бразилец помог клубу из Санкт-Петербурга выиграть золото РПЛ в пятый раз подряд и получить вторую звезду за 10 титулов в национальной лиге (один — в чемпионате СССР).

Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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Малком: «В следующем году я могу забить еще больше»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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