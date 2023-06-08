Малком: «Из-за сюжета матча со «Спартаком» это золото — самое ценное для меня»
Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» признался, что это для него очень ценное чемпионство, так как оно было завоевано в матче со «Спартаком» в 26-м туре (3:2).
— Андрей Мостовой сказал, что для него это самое эмоциональное чемпионство из-за сумасшедшей победы над «Спартаком». А для тебя это самое ценное золото?
— Безусловно, нет никаких сомнений. Для меня это тоже самый ценный титул из-за сюжета матча против «Спартака» и самого факта того, что золото добыто в матче с ним. Мы взяли десятое чемпионство, получили вторую звезду, а я стал лучшим игроком чемпионата — это очень круто! У меня даже нет слов, чтобы полностью описать все свои эмоции от титула. Футбольная Россия сегодня в цветах «Зенита» — сине-бело-голубая!
— Для команды имело значение выиграть золото конкретно после матча со «Спартаком»? Вы настраивались на ту игру как-то особенно?
— Была задача обязательно выиграть золото, а желательно как можно скорее. Просто так совпало, что чемпионский матч выпал на «Спартак». На него и так настраиваться не нужно, а тут игра была вдвойне важна, поэтому настрой был запредельным.
— В какой момент сезона ты понял, что титул уже не упустите?
— Я с первого тура это понимал. Да, в том матче мы не смогли победить «Химки», но все равно здорово играли. Уже тогда я чувствовал, что мы сотворим историю. Вторая звезда — это сама по себе громадная мотивация, и я уверен, что каждый из футболистов «Зенита» серьезно относился к этой задаче.
«СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2022/23 и определил лучшего футболиста в чемпионате России — им стал форвард «Зенита» Малком.
26-летний Малком забил 23 мяча в 27 матчах чемпионата и стал лучшим бомбардиром турнира, также на его счету 7 голевых передач. Бразилец помог клубу из Санкт-Петербурга выиграть золото РПЛ в пятый раз подряд и получить вторую звезду за 10 титулов в национальной лиге (один — в чемпионате СССР).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9