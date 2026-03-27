Малком: «Я знаю, что однажды может наступить день, когда я вернусь в «Зенит»

Экс-нападающий «Зенита» Малком рассказал, что возможность для его возвращения в российскую команду сохраняется.

«Обожаю «Зенит». Четыре года в Санкт-Петербурге — самые счастливые годы моей карьеры. Я знаю, что однажды может наступить день, когда я вернусь [в «Зенит»] — уже говорил об этом с Оливейрой, Семаком и другими людьми, что я бы с радостью вернулся», — цитирует 29-летнего бразильца пресс-служба «Зенита».

По словам Малкома, он намерен отработать действующий до 30 июня 2027 года контракт с «Аль-Хилялем». В то же время его возможность для возвращения сохраняется.

«Я и моя жена обожаем Санкт-Петербург и Россию. Многое из того, что мы пережили с «Зенитом», останется со мной навсегда», — добавил футболист.

Малком играл за «Зенит» в 2019-2023 годах. Вместе с этой командой он четыре раза выиграл чемпионат России, завоевал Кубок России и четыре раза — Суперкубок России.

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