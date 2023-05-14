Мирзов ответил на вопрос о продолжении карьеры в «Химках»

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем в подмосковной команде.

«Нужно сейчас решать задачи, которые стоят перед командой — остаться в РПЛ. Потом будем думать и разговаривать. Если задачу решить не удастся? Посмотрим. Это другой разговор. У меня контракт до конца сезона, а дальше будем смотреть. Пока ничего не могу сказать», — сказал Мирзов «СЭ».

Мирзов перешел в «Химки» из «Спартака» в июле 2022 года на правах свободного агента.

Его контракт с подмосковным клубом рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Мирзова в 1,2 миллиона евро.