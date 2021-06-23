Нападающий «Спартака» Педро Роша: «Думаю, заслужил право играть за первую команду»

Нападающий «Спартака» Педро Роша поделился мнением о будущем в клубе.

«В прошлом сезоне я оказался в «Спартаке-2» из-за перебора легионеров в первой команде. Но я считаю, что неплохо провел тот сезон. Являюсь игроком «Спартака» и готов выступать за клуб независимо от того, первая это будет команда или вторая. Думаю, заслужил право играть за первую команду.

Хорошо, что Руй Витория говорит со мной на одном языке. Но главное, что мы начали готовиться к сезону. Первый сбор был больше посвящен физической подготовке, но и психологическая составляющая также была представлена», — сказал Роша.

«Спартак» отзаявил Рошу после покупки у «Аякса» Квинси Промеса. Бразилец был переведен в «Спартак-2».

26-летний бразилец вернулся в московский клуб в январе после почти двух лет в арендах в «Крузейро» и «Фламенго».