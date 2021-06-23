Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением о вакцинации от коронавируса в России.

«Я сам переболел ковидом в ноябре прошлого года. После этого сделал прививку. Знаю об этой болезни столько, что, наверное, сам могу уже давать консультации. Я сторонник вакцинации. Чем скорее, и чем больше людей ее пройдут, тем быстрее стадионы вновь заполнятся, и это все закончится.

Мы будем доносить до игроков важность вакцинации. Руководить этим будут наши врачи. Считаю, у нас отличный медицинский департамент. И полностью ему доверяю», — сказал Витория.

23 июня в России выявлено 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах. В Москве с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. В Санкт-Петербурге с 21 июня введены дополнительные ограничения из-за инфекции.