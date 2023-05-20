Промес об Абаскале: «Давно не видел в «Спартаке» тренера такого высокого уровня»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Я могу искренне сказать, что давно не видел в нашем клубе тренера такого высокого уровня. Не воспринимайте это как пустую похвалу. Я знаю, о чем говорю. Как человек, который видел все изнутри. Построение работы, общение с игроками, идеи — все это у Абаскаля на высоте. Он знает, когда быть серьезным, а когда надо разрядить обстановку и устроить какой-нибудь нестандартный тимбилдинг», — цитирует 31-летнего форварда пресс-служба «Спартака».

34-летний Абаскаль возглавил красно-белых в июне 2022 года, подписав контракт до конца сезона-2024/25.

«Спартак» занимает четвертое место с 50 очками в турнирной таблице чемпионата России.

21 мая красно-белые сыграют с ЦСКА в 28-м туре РПЛ. Начало матча — в 16.30 мск.