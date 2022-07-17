«Спартак» отдал 19-летнего полузащитника в аренду «Родине»

Полузащитник молодежной команды «Спартака» Никита Трапицын перешел в «Родину». Московский клуб отдал 19-летнего футболиста в аренду, сообщает сайт клуба.

Стороны подписали договор аренды сроком на 1 сезон. При этом московский клуб получит право выкупа футболиста.

Трапицын выступал за молодежную команду красно-белых, проведя в общей сумме 47 матчей и отметившись 2 голами и 5 ассистами.