«Спартак» отдал 19-летнего полузащитника в аренду «Родине»
Полузащитник молодежной команды «Спартака» Никита Трапицын перешел в «Родину». Московский клуб отдал 19-летнего футболиста в аренду, сообщает сайт клуба.
Стороны подписали договор аренды сроком на 1 сезон. При этом московский клуб получит право выкупа футболиста.
Трапицын выступал за молодежную команду красно-белых, проведя в общей сумме 47 матчей и отметившись 2 голами и 5 ассистами.
Источник: https://vk.com/wall-185055386_7756
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
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|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
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|15:00
|
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Химки
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|Ж
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