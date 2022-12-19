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Лука Джорджевич заявил, что хотел бы вернуться в «Зенит»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич заявил, что хотел бы вернуться в «Зенит».

«Да, мне было бы интересно снова вернуться в «Зенит». Я провел много времени в Питере. Я там был с 18 лет, переехал из Черногории, прочувствовал все азы. У меня кардинально изменилась жизнь, когда я оказался в России. Санкт-Петербург дал мне все, для меня это родной город. Но, лучший период карьеры я провел в тульском «Арсенале». Там я почувствовал себя важным игроком, поддержка от тренера, болельщиков. Уверенность нужна в нашей профессии», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

28-летний черногорец принадлежал «Зениту» с 2012 по 2019 год.

В текущем сезоне Джорджевич провел 9 матчей за «Сочи» и не отличился результативными действиями. Сочинский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/luka-dzhordzhevich-est-zhelanie-vernut-sya-v-zenit-v-budushhem/
Лука Джорджевич
ФК Зенит
ФК Сочи
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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