Лука Джорджевич: «Молодым игроками проще раскрыться в Европе, чем в «Зените»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич заявил, что молодым игрокам проще будет развиться в европейских чемпионатах, чем в «Зените».

«Наверное, молодым игрокам легче раскрыться в Европе — в Голландии, Дании, чем в «Зените». Давно не было у них молодого футболиста, который смог бы зацепиться за свой шанс и раскрыться. Это футбол. Но я не до конца понимаю, почему у молодых игроков не получается заиграть в Санкт-Петербурге. У них настолько качественные иностранцы, что молодые россияне даже не успевают задержаться с основной командой. Для молодых непросто развиваться в «Зените», а в Европе больше молодежи, потому что у многих нет столько денег, как у «Зенита», чтобы приобретать готовых игроков», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

28-летний черногорец принадлежал «Зениту» с 2012 по 2019 год.

В текущем сезоне Джорджевич провел 9 матчей за «Сочи» и не отличился результативными действиями. Сочинский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 туров.