Лука Джорджевич восстановится через 10 дней
Футбольный агент Игор Глушевич рассказал о состоянии здоровья нападающего «Сочи» Луки Джорджевича. Форвард получил травму в конце первого тайма матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (4:0).
«Лука восстановится через десять дней», — цитирует агента «РБ Спорт».
В этом сезоне нападающий провел за «Сочи» 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.
«Сочи» после пяти туров занимает 10-е место в чемпионате России, набрав 6 очков.
Источник: РБ Спорт
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|
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|4
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|1
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|13
|
3
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|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
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|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
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|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
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|3
|1
|2
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|10
|
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|8
|
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|2
|1
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|7
|
9
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|2
|1
|3
|3-5
|7
|
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|2
|1
|3
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|
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|2
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|
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|3
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|
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|
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|1
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|4
|
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|1
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|3
|
16
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|6
|0
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|4-13
|2
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|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
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|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
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|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
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|1
|0
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