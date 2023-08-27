Бериша заявил, что готов получить российский паспорт

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, что согласился бы получить гражданство РФ.

«У меня нет российского паспорта, но я готов его получить и дать согласие. Для меня это не проблема, почему должно быть наоборот? Мне кажется, мы с клубом это можем сделать одним днем, все обговорив», — приводит слова Бериши «РБ Спорт».

31-летний косовар выступает в РПЛ с 2016 года, когда он перешел в «Анжи». Год спустя Бериша перебрался в «Ахмат». С того момента он провел за грозненцев 158 матчей, забил 22 гола и сделал 18 результативных передач.