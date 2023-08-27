Бериша заявил, что готов получить российский паспорт
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, что согласился бы получить гражданство РФ.
«У меня нет российского паспорта, но я готов его получить и дать согласие. Для меня это не проблема, почему должно быть наоборот? Мне кажется, мы с клубом это можем сделать одним днем, все обговорив», — приводит слова Бериши «РБ Спорт».
31-летний косовар выступает в РПЛ с 2016 года, когда он перешел в «Анжи». Год спустя Бериша перебрался в «Ахмат». С того момента он провел за грозненцев 158 матчей, забил 22 гола и сделал 18 результативных передач.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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Оренбург – ЦСКА
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Факел – Краснодар
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|26.08
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|
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|17:30
|
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|
Спартак – Ахмат
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Пари НН – Ростов
|1 : 0
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|
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|
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Федор Чалов
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Сочи
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|П
|
|
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|
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Николя Муми Нгамале
Динамо
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|
|
Квинси Промес
Спартак
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|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|0
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
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|1
|1
|
|
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Ахмат
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|1
|0
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