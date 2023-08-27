В «Пари НН» ответили на вопрос о роли губернатора Никитина в клубе: «Взаимодействие с Глебом Сергеевичем — верхнеуровневая стратегия»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о роли губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в работе клуба.

— Не секрет, что большую часть решений принимает губернатор области. Есть вопросы, которые решаются без него?

— Нам очень важно мнение губернатора. Даже те вопросы, которые изначально можно решить на уровне менеджмента, но это интересует губернатора, мне очень ценно ему поднимать эту информацию и говорить о том, что мы сделали. Взаимодействие с Глебом Сергеевичем — верхнеуровневая стратегия, настройка того, как мы формируем политику в трансферном окне, что мы делаем в плане взаимодействия с большими партнерами. Мы не скрываем, что это синхронизируется с губернатором.

После победы над «Ростовом» (1:0) «Пари НН» поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 6 матчах.