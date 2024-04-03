Нападающий «Ростова» Роналдо рассказал, мог ли сделать прическу Зубастика времен ЧМ-2002

Нападающий «Ростова» Роналдо ответил на вопрос «СЭ», хотел ли он постричься как знаменитый форвард Роналдо на чемпионате мира 2002 года.

«Мне было два года, когда он так постригся, поэтому не было возможности так сделать (смеется)», — сказал Роналдо «СЭ».

23-летний Роналдо перешел в «Ростов» 10 января 2024 года. За желто-синих бразилец сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Контракт футболиста с ростовчанами рассчитан до конца июня 2028 года.