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Сегодня, 12:15

Айдамиров: «Мы не говорим, что у нас все в порядке. Но доверие у Ромащенко есть»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Мирослав Ромащенко
Мирослав Ромащенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о доверии к главному тренеру Мирославу Ромащенко.

«Ромащенко работает, готовит команду к ближайшим играм. Нельзя на пустом месте раздувать, нервировать человека. Мы не говорим, что у нас все в порядке, но доверие у Ромащенко есть», — сказал Айдамиров «СЭ».

По информации «СЭ», в ближайшее время Магомед Адиев должен сменить Ромащенко на посту главного тренера «Ахмата».

Поводом для такого шага стали неудовлетворительные, по мнению руководства, результаты команды из Грозного, которая занимает 12-е место в РПЛ, набрав 20 очков — столько же у идущих в зоне переходных игр «Урала» и «Оренбурга».

Адиев до последнего времени возглавлял национальную команду Казахстана, выйдя с ней в стыковые отборочные матчи Евро-2024, где потерпел разгромное поражение (0:5) от Греции в полуфинале Пути С.

РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
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