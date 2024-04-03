Роналдо заявил, что будет праздновать голы за «Ростов» в стиле Криштиану Роналду

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо рассказал «СЭ», как будет праздновать голы за клуб.

«Все голы в Болгарии я праздновал в стиле Роналду. Это нормально. Уверен, что когда я здесь забью, буду так праздновать», — сказал Роналдо «СЭ».

23-летний Роналдо перешел в «Ростов» 10 января 2024 года. За желто-синих бразилец сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Контракт футболиста с ростовчанами рассчитан до конца июня 2028 года.