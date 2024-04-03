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Сегодня, 11:50

Роналдо заявил, что будет праздновать голы за «Ростов» в стиле Криштиану Роналду

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо рассказал «СЭ», как будет праздновать голы за клуб.

«Все голы в Болгарии я праздновал в стиле Роналду. Это нормально. Уверен, что когда я здесь забью, буду так праздновать», — сказал Роналдо «СЭ».

23-летний Роналдо перешел в «Ростов» 10 января 2024 года. За желто-синих бразилец сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Контракт футболиста с ростовчанами рассчитан до конца июня 2028 года.

Криштиану Роналду
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
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 И В Н П +/- О
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2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
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 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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