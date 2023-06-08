Оганесян — о Личке: «Думаю, по результатам видно, что он очень качественный тренер»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о роли Марцела Лички в результатах команды.

«Думаю, по результатам видно, что Личка очень качественный тренер, при котором команда показывает хороший результат. Мне нравится с ним работать», — сказал Оганесян «СЭ».

«Оренбург» по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял седьмое место, набрав 46 очков.

7 июня «Оренбург» выкупил у «Спартака» Оганесяна. В сезоне-2022/23 21-летний форвард провел 20 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.