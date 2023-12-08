Оганесян: «Уверен, что «Оренбург» не вылетит. Сто процентов!»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян в разговоре с «СЭ» прокомментировал текущее турнирное положение команды.

«У нас и раньше были неудачные серии. Надеюсь, в ближайшее время мы прервем ее. Будем стараться побеждать и набирать свои очки. Уверен, что «Оренбург» не вылетит. Сто процентов!» — сказал Оганесян «СЭ».

На данный момент «Оренбург» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В 18-м туре команда встретится с «Сочи».