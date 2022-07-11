Изидор: «Во Франции практически ничего не слышно о «Спартаке». Его знают меньше, чем другие команды»

Изидор заявил, что ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» популярнее «Спартака» во Франции

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» ответил на вопрос о популярности российских команд во Франции.

— Что ты знал о «Локомотиве» до перехода? Видел какие-то матчи?

— «Локо» — это популярная команда во Франции. В моей стране люди знают три команды из России: «Локо», «Зенит» и ЦСКА.

— В этом списке нет «Спартака»?

— Его знают намного меньше. Во Франции практически ничего не слышно о «Спартаке». Больше о «Локо», «Зените» и ЦСКА. Честно, я еще мало знал о французах, которые играли в России. Я больше знал о самом клубе. Я смотрел игру против «Марселя». У меня было представление, что такое «Локомотив».