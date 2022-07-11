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Агент Кравцова сообщил, что «Зенит» приостановил переговоры с «Сочи» по полузащитнику

Карен Саркисян
Корреспондент
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Агент полузащитника «Зенита» Кирилла Кравцова Андрей Талаев прокомментировал рассказал о будущем своего клиента. Он заявил, что петербургский клуб приостановил переговоры с «Сочи» по 20-летнему россиянину.

«На данный момент переговоры приостановлены, в том числе и по инициативе «Зенита», — приводит слова Талаева «РБ Спорт». — Кравцов хочет играть в футбол. Если останется в «Зените», то будет пытаться делать это там. Помимо «Сочи» есть и другие варианты, но, как я понимаю, петербургский клуб их не рассматривает. Пока что переговоры на паузе».

В прошедшем сезоне Кравцов провел за «Нижний Новгород» 11 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт полузащаитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 3- июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zenit-priostanovil-peregovory-s-sochi-po-kravtsovu/
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