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Сегодня, 21:04

Окоча: «Россия — больше хоккейная страна, а не футбольная»

Алина Савинова
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Бывший нигерийский полузащитник Джей-Джей Окоча поделился мнением о российском футболе.

«К сожалению, ни один российский клуб мне не делал предложения за всю мою карьеру. Я бы с удовольствием поиграл за клуб РПЛ.

Не знаю всех тонкостей вашего футбола, но наслышан о фанатах — мне многие говорили, что они сумасшедшие просто, мне нравятся такие болельщики, которые кричат на протяжении всего матча и делают перфомансы. А что касается футбола, мне кажется, в России высокий уровень. Но, как мне многие говорили, и я сам думал об этом, — Россия — больше хоккейная страна, а не футбольная, все-таки. Этот холод на улице в Москве — ужас для меня, ха-ха», — приводит «РБ Спорт» слова нигерийца.

Ранее Окоча заявил, что ассоциирует российский футбол с Александром Головиным и Артемом Дзюбой.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzhej-dzhej-okocha-rossiya-hokkejnaya-strana-a-ne-futbol-naya/
Джей-Джей Окоча
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