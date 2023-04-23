Нападающий «Локомотива» Игнатьев доволен ничьей с ЦСКА

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев доволен тем, что его команда сыграла вничью с ЦСКА (1:1) в 24-м туре РПЛ.

«Игру с ЦСКА оцениваю прекрасно — сравняли счет в меньшинстве, хороший результат», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками после 24 матчей.