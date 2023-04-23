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23 апреля, 23:28

Денис Попов: «Федотову надо было менять Дивеева из-за травмы»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился впечатлениями от ничьей армейцев с «Локомотивом» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Почему ЦСКА упустил победу? Потому что надо было дожимать «Локомотив». Имея то преимущество, играя в большинстве, забивать второй мяч. И более собранно играть в обороне. Возможно, нужно было менять Дивеева, когда он получил повреждение. Немного расслабились, потеряли концентрацию — поэтому и пропустили ответный мяч. До этого Погостнов еще имел момент, то есть уже звонок был. Ну а «Локомотив» молодцы, что до конца играли, не опустили руки и вырвали ничью. Начали они неплохо. Пиняев имел момент, когда попал в штангу. Потом он получил травму, плюс удаление, еще Глушенков не лучший матч свой провел. Многое в совокупности было не в пользу «Локомотива», но все равно они набрали одно очко», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Попова.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками в 24 матчах, «Локомотив» идет на десятой строчке с 29 очками в 24 играх.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005097886_denis_popov_nado_byilo_menyat_diveeva_iz-za_travmyi
Денис Попов
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Алдонин заявил, что расстроился из-за ничьей ЦСКА с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Игнатьев доволен ничьей с ЦСКА
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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