Глушенков назвал шикарной новость об освобождении Ларина: «Справедливость восторжествовала!»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об освобождении из-под стражи экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

«Это шикарная новость! В принципе все этому рады. Скоро увидимся с ним. Как говорится, справедливость восторжествовала!» — сказал Глушенков «СЭ».

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования. Осенью 2022 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.