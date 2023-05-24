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Сегодня, 16:45

Семшов считает, что «Ахмат» и «Ростов» могут побороться за медали РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов порассуждал о предстоящей борьбе за медали РПЛ и назвал команды, которые могут включиться в борьбу за первую тройку.

«Я бы не сказал, что «Спартаку» будет проще завоевать второе место, чем ЦСКА, если смотреть на календарь. Красно-белые играют два матча с командами, которые борются за выживание. У всех хорошие шансы быть как вторым, так и третьим. Еще не надо сбрасывать со счетов «Ростов» и «Ахмат». Грозненцы могут залезть в тройку по итогу сезона. Но все зависит от самих команд. Все эти клубы теряют очки, поэтому фаворитов нельзя выделить. Сейчас каждая игра будет вызовом для каждого коллектива. «Ростов» последние игры не набирает очки, «Спартак» обыграл ЦСКА, хотя до дерби армейцы смотрелись предпочтительнее. Все четыре команды имеют реально хорошие шансы, чтобы завоевать и второе, и третье места. Все зависит от конкретных матчей. Все эти четыре команды в последнее время стабильны. Да, кто-то какой-то отрезок чемпионат провел лучше, а кто-то хуже, но каждый готов завоевать медли. В последние два тура будет очень большая интрига, тем более сейчас многие друг с другом встречаются. И «Спартаку» будет нелегко, несмотря на то, что они играют с командами из нижней части турнирной таблицы. Давно не было такой развязки и такого напряжения в РПЛ», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Он также заявил, что «Ахмат» всегда был крепким клубом, которому не хватало немного до медалей.

«Команд, которые окажутся в тройке огорчит факт того, что они не будут играть в еврокубках в следующем сезоне. Но все равно, каждый клуб в начале сезона ставит задачу и идет к ней», — добавил Семшов.

За два тура до конца сезона в чемпионате России «Ростов» с 50 очками занимает четвертое место, а «Ахмат» с 49 баллами располагается на пятой строчке. В 29-м туре РПЛ команды проведут очную встречу в Ростове. Матч состоится 28 мая в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-nelzya-spisyvat-so-schetov-rostov-i-akhmat-oni-mogut-poborotsya-za-medali-rpl-253600/
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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Торпедо – Оренбург
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Сочи – Зенит
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Спартак – Пари НН
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Факел – Кр. Советов
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