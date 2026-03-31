Мусаев, Семак, Карседо, Гусев и Черчесов номинированы на награду лучшему тренеру РПЛ в феврале-марте

РПЛ объявила претендентов на награду лучшему тренеру месяца в чемпионате России по итогам февраля-марта.

В число номинантов вошли Мурад Мусаев («Краснодар», 9 очков в 4 матчах), Сергей Семак («Зенит», 9 очков в 4 матчах), Хуан Карлос Карседо («Спартак», 9 очков в 4 матчах), Ролан Гусев («Динамо» Москва, 9 очков в 4 матчах) и Станислав Черчесов («Ахмат», 8 очков в 4 матчах).

После 22 туров «Краснодар» является лидером турнирной таблицы с 49 очками, «Зенит» занимает вторую строчку с 48 очками. «Спартак» (38) идет шестым, «Динамо» — седьмым (30), «Ахмат» (30) — восьмым.

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