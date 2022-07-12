Ветеран ЦСКА Пономарев заявил, что Дзюбе пора завершать карьеру: «Да кто он такой? Ноль без палочки!»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о прибытии нападающего Артема Дзюбы на базу «Рубина».
«О чем вы говорите? Ему 33 года! Меня в 29 заставили закончить играть. А ему уже 33! Да кто такой Дзюба? Ноль без палочки! Он заработал, хорошо заработал. Мы столько не зарабатывали. Нам и не снилось. Ему надо заканчивать и заниматься каким-нибудь другим полезным делом, хотя бы для себя», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
По информации «СЭ», нападающий Артем Дзюба сегодня прибыл в расположение казанского «Рубина». Игрок находится на клубной базе команды Леонида Слуцкого в Казани.
Вероятно, футболист прибыл в казанский клуб для поддержания физической формы, пока не найдет себе новую команду.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -