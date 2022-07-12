Ветеран ЦСКА Пономарев заявил, что Дзюбе пора завершать карьеру: «Да кто он такой? Ноль без палочки!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о прибытии нападающего Артема Дзюбы на базу «Рубина».

«О чем вы говорите? Ему 33 года! Меня в 29 заставили закончить играть. А ему уже 33! Да кто такой Дзюба? Ноль без палочки! Он заработал, хорошо заработал. Мы столько не зарабатывали. Нам и не снилось. Ему надо заканчивать и заниматься каким-нибудь другим полезным делом, хотя бы для себя», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По информации «СЭ», нападающий Артем Дзюба сегодня прибыл в расположение казанского «Рубина». Игрок находится на клубной базе команды Леонида Слуцкого в Казани.

Вероятно, футболист прибыл в казанский клуб для поддержания физической формы, пока не найдет себе новую команду.