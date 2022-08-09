Нападающий «Химок» Садыгов о старте сезона в РПЛ: «Нам очень нужны очки»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, выполняет ли команда поставленные задачи на старте сезона.

— Вторая победа «Химок» в сезоне, удачный ли это старт или вы хотели большего?

— Отличный результат, я очень рад. Самое главное, что победили. Очки нам сейчас очень нужны, особенно в начале сезона.

— Выполняет ли команда поставленный план по очкам?

— Мы всегда рассчитываем на победу в каждом матче. Чем больше выиграем в чемпионате, тем будет лучше.

После 4 туров сезона-2022/23 команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками.