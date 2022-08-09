«Спартак» поддержал травмированного Мозеса после обращения футболиста к фанатам

«Спартак» поддержал выбывшего из строя полузащитника Виктора Мозеса после его обращения к фанатам. 31-летний нигериец заявил, что опустошен тем, что получил травму.

«Поправляйся скорее, Вик», — сказано в сообщении клуба в Telegram-канале.

Мозес был травмирован в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Игроку предстоит перенести операцию. Восстановление займет около шести месяцев.

В этом сезоне 31-летний нигериец провел 4 матча за «Спартак», забив 2 гола.