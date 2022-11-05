Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

«Аномалия ли стадион «Фишт», где «Спартак» все никак не может выиграть? Бывают и ничьи. Это нормально. Но если ты не можешь выиграть, самое главное не проиграть», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» с 33 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда из Сочи расположилась на 9-й позиции (22 очка).