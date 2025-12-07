Тюкавин — о дерби со «Спартаком»: «Очень хотел забить и помочь «Динамо». Жаль, что гол не засчитали»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин опубликовал пост в своем Telegram-канале после ничьей со «Спартаком» в 18-м туре чемпионата России.

Игра команд прошла 6 декабря на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:1. Гол Тюкавина на 6-й минуте был отменен из-за офсайда.

«Сыграли последний матч года — очень хотел забить и помочь команде победить. Жаль, что гол не засчитали. Спасибо всем за поддержку в этом году! Теперь буду набираться сил перед сборами, чтобы весной добиться лучших результатов», — написал Тюкавин.

В сезоне-2025/26 23-летний нападающий провел 15 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.