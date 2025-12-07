Тюкавин — о дерби со «Спартаком»: «Очень хотел забить и помочь «Динамо». Жаль, что гол не засчитали»
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин опубликовал пост в своем Telegram-канале после ничьей со «Спартаком» в 18-м туре чемпионата России.
Игра команд прошла 6 декабря на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:1. Гол Тюкавина на 6-й минуте был отменен из-за офсайда.
«Сыграли последний матч года — очень хотел забить и помочь команде победить. Жаль, что гол не засчитали. Спасибо всем за поддержку в этом году! Теперь буду набираться сил перед сборами, чтобы весной добиться лучших результатов», — написал Тюкавин.
В сезоне-2025/26 23-летний нападающий провел 15 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.
Источник: https://t.me/tyukavin7/60
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|
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|11
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|53
|
4
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|8
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|52
|
5
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|30
|15
|6
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|51
|
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|
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|
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|9
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|43
|
9
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|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
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|30
|8
|9
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|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
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|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
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30 тур
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
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ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
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Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
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Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
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Силва Лима Исмаэл
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|26
|1
|5
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