«Сочи» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Сочи» и «Локомотив» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в воскресенье, 7 декабря. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча сочинцев и москвичей. Следить за основными событиями и результатом игры «Сочи» — «Локомотив» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу в Сочи показывает канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Сочи» набрал 9 очков в 17 турах РПЛ, «Локомотив» — 34. Встреча команд в первом круге завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0.