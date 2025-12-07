Источник: «Ростов» продлит контракт с Альбой на 2,5 года

«Ростов» продлит контракт с главным тренером команды Джонатаном Альбой на 2,5 года, сообщает «РБ Спорт».

6 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь после матча с «Рубином» (2:0) в 18-м туре РПЛ объявил, что 44-летний испанец продолжит работу в «Ростове».

Альба работает в «Ростове» с 2018 года, в феврале 2025-го он возглавил команду после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина. Предыдущее соглашение Альбы с клубом было рассчитано до 15 декабря 2025 года.

После 18 матчей «Ростов» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.