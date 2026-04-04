Тюкавин: «Честно, не знаю, что произошло во втором тайме с «Оренбургом»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал дубль в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:3).

— Как оцените вашу результативность?

— Да никак. Это вам нужно оценивать. Стараюсь выполнять свою работу. Пока получается и хотелось, чтобы так дальше продолжалось.

— По второму голу спорят. Ты забил?

— Я не знаю. Вам решать, мне без разницы. Мне главное, что этот гол засчитали. Запишут не мне, значит будет голевая. Конечно, хотелось бы чтобы это был мой гол.

— После 2:0 посыпались голы. Что произошло?

— Изначально мы пропустили ненужный гол в раздевалку. После поговорили, обсудили все и вышли на поле. Честно, не знаю, что произошло во втором тайме. Разберем ошибки, впереди еще игра с «Краснодаром».

Мелания Титаева