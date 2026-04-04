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Кисляк стал самым молодым игроком ЦСКА с 5+5 за сезон со времен Дзагоева

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк достиг отметки в 5 голов и 5 результативных передач в сезоне-2025/26.

4 апреля хавбек армейцев сделал голевую передачу в игре с «Акроном» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

20-летний Кисляк стал самым молодым игроком ЦСКА, набравшим 5+5 по системе гол+пас за сезон со времен Алана Дзагоева, который достиг подобных показателей в 2009 году, когда ему было 19 лет, сообщает Opta Sports.

ЦСКА с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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Источник: Opta Sports
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Алан Дзагоев
Матвей Кисляк
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
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 8
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Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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