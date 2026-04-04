Кисляк стал самым молодым игроком ЦСКА с 5+5 за сезон со времен Дзагоева

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк достиг отметки в 5 голов и 5 результативных передач в сезоне-2025/26.

4 апреля хавбек армейцев сделал голевую передачу в игре с «Акроном» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

20-летний Кисляк стал самым молодым игроком ЦСКА, набравшим 5+5 по системе гол+пас за сезон со времен Алана Дзагоева, который достиг подобных показателей в 2009 году, когда ему было 19 лет, сообщает Opta Sports.

ЦСКА с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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