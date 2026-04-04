Агент Тюкавина: «Если бы все выкладывались, как Костя, то команда в таблице была бы гораздо выше»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» оценил игру форварда в матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:3).

«Костя набрал хорошие кондиции после нового года. Он по футбольному злой: забил и за сборную, и за клуб. Если его будут больше снабжать передачами, он будет больше забивать. Не было никаких сомнений в его успешном возвращении после «крестов». Костя так работал, что даже вернулся месяца на два раньше. Футбольный бог все видит. То, что нас не убивает, делает сильнее.

Для него игра за «Динамо» — это не просто игра за ромбик, он воспитанник этого клуба. Если бы все так выкладывались, то команда в таблице была бы гораздо выше. А то смотришь на какого-то иностранца: у него, если есть настроение, значит он выдаст хорошую игру. А Костя вообще ниже своего уровня не падает», — сказал Сафонов «СЭ».

«Динамо» (31 очко) занимает седьмое место в РПЛ. К концу тура бело-голубых могут обойти «Рубин» и «Ахмат». «Оренбург» (19 очков) остается на 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Оренбург» 11 апреля на выезде сыграет с «Рубином». «Динамо» 13 апреля в гостях встретится с «Акроном».