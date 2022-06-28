Булыкин не исключил переход Баринова в «Динамо» из-за финансовых условий

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника команды Дмитрия Баринова в «Динамо».

«Мы не знаем, какие деньги и условия ему предлагают. Учитывая, что в Европе русских сейчас не особо ждут, то может соблазниться и на хороший контракт в России, в каком-нибудь «Зените» или «Динамо». Поэтому не исключу, что он может и перейти», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В прошедшем сезоне Баринов отдал две результативные передачи в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.