Булыкин не исключил переход Баринова в «Динамо» из-за финансовых условий
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника команды Дмитрия Баринова в «Динамо».
«Мы не знаем, какие деньги и условия ему предлагают. Учитывая, что в Европе русских сейчас не особо ждут, то может соблазниться и на хороший контракт в России, в каком-нибудь «Зените» или «Динамо». Поэтому не исключу, что он может и перейти», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
В прошедшем сезоне Баринов отдал две результативные передачи в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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