Нападающий «Акрона» Барт переходит в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время нападающий «Акрона» Руслан Барт перейдет в «Сочи».

Клуб из первой лиги активировал опцию выкупа 18-летнего россиянина.

В прошлом сезоне Барт провел за главную команду «Акрона» 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.