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Сегодня, 09:27

Нападающий «Акрона» Барт переходит в «Сочи»

Константин Белов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», в ближайшее время нападающий «Акрона» Руслан Барт перейдет в «Сочи».

Клуб из первой лиги активировал опцию выкупа 18-летнего россиянина.

В прошлом сезоне Барт провел за главную команду «Акрона» 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

ФК Акрон
ФК Сочи
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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