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Сегодня, 10:00

Владелец «Чайки»: «Сначала станьте Галицким, а потом решайте, какой тренер вам нужен!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Чайки», бизнесмен Андрей Чайка в интервью «СЭ» рассказал о своем общении с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

— Как относитесь к тому, что вас иногда называют новым Галицким российского футбола?

— У меня вообще никогда в жизни не было такого, что срочно нужно подбежать к Месси и взять у него автограф. Никогда! Всегда иду своим путем. Сергей Николаевич — своим. Уверен, человек он непростой. Но покажите мне простых, которые многого добились? А сравнения с ним... Могу сказать только одно. Мы оба одержимы футболом. Мне кажется, мы оба 24 часа в сутки, семь дней в неделю думаем об этой игре. Наверное, от этого страдает и бизнес, и семья. Но «Чайка» и «Краснодар» — это же тоже семьи. Сложно даже оценить, что Сергей Николаевич уже сделал и для своего города, и для всего российского футбола! Мне еще надо очень много работать, чтобы стать новым Галицким. Все у меня впереди.

— Часто с ним виделись?

— Видимся, как правило, на матчах, когда играет «Чайка». В последний раз долго с ним разговаривали. Всегда его слушаю внимательно. Конечно, есть чему поучиться у Сергея Николаевича.

— Какой Галицкий в общении?

— Он говорит то, что думает. Нравится ему игрок из моей команды — он обязательно скажет. Если что-то не устраивает, тоже не промолчит. Человек живет футболом. Он смотрит игру на стадионе, а рядом может стоять пара aйпадов, на которых показывают другие матчи. Это круто!

— Вы-то наверняка болели за «Краснодар» в золотой гонке?

— Да. Говорил Галицкому об этом. Очень сильно переживал за «быков». Очень хотелось, чтобы они взяли титул! Сергей Николаевич столько всего уже сделал, создал. Стадион, база, академия, очень крепкий состав. Пора уже было стать чемпионом. Но чуть-чуть не повезло. Думаю, домашняя встреча с «Ахматом» как-то немного подкосила «Краснодар».

— Владельца «быков» критиковали за увольнение Ивича...

— Слушайте, сначала станьте Сергеем Николаевичем Галицким, а потом рассуждайте, какой тренер вам нужен. Как говорится, плачу деньги — пусть всегда играет спокойная музыка, даже если кто-то хочет быстро танцевать. В любом случае «Краснодар» — очень крутой клуб. Желал ему чемпионства. Думаю, многие этого хотели...

Андрей Чайка. «16 Галицких не найти. Без бюджетных денег не обойтись, но вот зарплаты...» Интервью владельца «Чайки» — сельского клуба ФНЛ
ФК Краснодар
ФК Чайка (Песчанокопское)
Сергей Галицкий
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