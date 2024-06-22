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Мартынович надеется, что сможет вернуться в «Краснодар» после завершения карьеры футболиста

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович надеется, что сможет получить работу в клубе после завершения карьеры футболиста.

В июне 36-летний белорус перешел в «Кайрат».

«У «Краснодара» сейчас другие цели и задачи. Мой период в «Краснодаре» был долгий и хороший. Надеюсь, что смогу вернуться в клуб в другом статусе. А в футбол я там наигрался.
Галицкий говорил, что если захочу работать в «Краснодаре», то двери клуба открыты? Да, было бы здорово. У меня есть такое желание. Если получится принести пользу, то я буду рад. Базируюсь я в Краснодаре, столько времени там провел. Там тормознулся. Будет здорово, я стану полезен команде в другом статусе», — приводит Legalbet слова Мартыновича.

Мартынович выступал за «Краснодар» с июля 2010 года по июль 2022 года.

Источник: Legalbet
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