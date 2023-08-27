Бериша ответил Магкееву, который заявил, что нападающий боится его: «Желаю ему всего наилучшего»

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова защитника «Локомотива» Станислава Магкеева.

Ранее Магкеев после матча 19-го тура прошлого сезона с «Ахматом» (0:1), комментируя человеческие качества Бериши заявил, что нападающий боится его и молчит в лицо.

«У меня не было ни с кем конфликта. Магкеев — отличный игрок, я уважаю его. Но в футболе иногда случаются стычки на поле, после финального свистка мы сразу становимся друзьями. Я слышал его слова в мой адрес, но сейчас все это позади. Я желаю ему всего наилучшего. В один день мы встретимся на поле и я спокойно пожму ему руку», — сказал Бериша «СЭ».

На данный момент «Ахмат» находится на 8-м месте в чемпионате России, имея в активе 7 очков. В 7-м туре РПЛ грозненский клуб встретится с «Уралом». Матч пройдет 2 сентября и начнется в 13.00 по московскому времени.