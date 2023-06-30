Барбоза заявил, что в Португалии следят за российскими игроками
Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможных трансферах российских игроков в португальские клубы.
«Сейчас португальские клубы действительно следят за российскими игроками. Тот же «Спортинг», например, ищет полузащитника и, возможно, проявляет интерес к Хлусевичу. Другие клубы также присматриваются к игрокам из РПЛ. Думаю, трансферы российских игроков в чемпионат Португалии вполне возможны. А как будет на самом деле — посмотрим. Впереди еще много времени, в Португалии трансферное окно открывается только завтра», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».
28 июня инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил об интересе «Лацио», «Вероны», «Дженоа» и «Спортинга» к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.
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