Намли уже прилетел в США. Он будет играть в аренде за «Колорадо»

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли перешел в «Колорадо Рэпидз». 25-летний датчанин уже прилетел в США, сообщает официальный сайт клуба.

We've had our eye on Younes for quite some time ?#Rapids96 — Colorado Rapids (@ColoradoRapids) January 16, 2020

Датский полузащитник проведет в клубе МЛС два года, срок аренды истекает в конце декабря 2021 года.

Намли перешел в «Краснодар» летом 2019 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В минувшем сезоне МЛС «Коларадо» не смог выйти в плей-офф, оказавшись на 9-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Новый регулярный сезон МЛС стартует в марте.