21:05 | Футбол — РПЛ

"Наконец-то за два года дали пробить штрафной". Джикия - о голе в ворота "Динамо"

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия заявил, что его команда отрабатывала штрафные перед матчем 19-го тура премьер-лиги против "Динамо" (1:0). 25-летний спортсмен забил единственный гол в этой встрече обводящим ударом со стандарта. 

- Вторым таймом не доволен, но главное, что победили и заработали три очка, - сказал Джикия в эфире канала "Матч ТВ". - Победа была нашей целью. Это было тяжелый матч. Штрафной? Немного отрабатывали вчера. Дали мне пробить наконец-то за два года в "Спартаке". Всегда есть, над чем работать. 

Динамо - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
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