"Наконец-то за два года дали пробить штрафной". Джикия - о голе в ворота "Динамо"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия заявил, что его команда отрабатывала штрафные перед матчем 19-го тура премьер-лиги против "Динамо" (1:0). 25-летний спортсмен забил единственный гол в этой встрече обводящим ударом со стандарта.

- Вторым таймом не доволен, но главное, что победили и заработали три очка, - сказал Джикия в эфире канала "Матч ТВ". - Победа была нашей целью. Это было тяжелый матч. Штрафной? Немного отрабатывали вчера. Дали мне пробить наконец-то за два года в "Спартаке". Всегда есть, над чем работать.

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